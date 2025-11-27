悪女レスラーが魅せた“思わせぶり”にも程がある行動に賛否。タオルで上半身を隠して入場する“史上最もグラマラスな入場”動画が、大きな反響を呼んでいる。【映像】美女レスラー、タオルを巻いて“思わせぶり”入場パフォWWEの第3ブランド、NXT所属のブレイク・モンローの“セクシーすぎる”入場シーンが話題に。番組終了直後にNXT公式Xアカウントが「こんなセクシーな入場シーンがあっただろうか？」と投稿した挑発的な一