「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を所持した疑いで男が逮捕されました。住所不詳の28歳の男は8月、東京・渋谷区松濤の路上に止めた車の中で、指定薬物「エトミデート」を含む電子たばこのリキッド約3.1グラムを所持した疑いが持たれています。調べに対し、男は「4月ごろから使い始め、私が吸うために持っていた」などと容疑を認めているということです。「エトミデート」は過剰摂取すると手足がけいれんすることなどから「ゾン