県警察署協議会の会長会議が開かれ、警察からクマ対策の現状が説明されました。今後も市町村と連携して、いまだ出没が続くクマに対応していく方針です。県警察本部 地域課金田弘巳次長「クマの被害が深刻な当県でもクマ駆除対応プロジェクトチームを発足させ、11月13日から警察官によるライフル銃を使用してのクマの駆除が可能となる体制を構築しております」年に1度開かれる県警察署協議会の会長会議には、公安委員会のメ