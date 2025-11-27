季節ハタハタ漁の網を一斉に仕掛ける作業が今シーズン県内で初めて八峰町の漁港で行われました。県水産振興センターがハタハタの水揚げはほぼないと見込んでいる今シーズン、それでも漁師は期待を胸に次々と出港しました。太田朋孝記者「一斉の網入れ解禁を前に漁師たちが準備をしています。漁港は今は静けさに包まれています」八峰町の八森漁港は例年11月25日が季節ハタハタ漁の解禁日ですが、今シーズン