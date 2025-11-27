大雪や地震などの災害により通信障害が発生した際に早期に復旧ができるようNTTと陸上自衛隊がきょう（27日）岡山県奈義町で合同訓練を行いました。 【写真を見る】大雪や地震などの災害時「通信インフラの早期復旧へ」NTT西日本と陸上自衛隊が合同訓練【岡山】 訓練には、NTT西日本岡山支店の従業員と陸上自衛隊の約50人が参加しました。自衛隊がヘリコプターで通信機材やNTTの技術者を搬送。インフラが壊れた被災地でも衛