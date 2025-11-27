岡山県内で生産された農作物や加工品を販売するイベントが岡山市北区の百貨店で始まりました。 【写真を見る】百貨店で “農政局フェア”県内の農作物や加工品を販売イノシシの肉を詰めた鍋のセットや辛みが少ない赤大根など【岡山】 岡山県北で獲れたイノシシの肉を詰めた鍋のセットや、辛みが少ない赤大根など、ユニークな品が並びます。きょう（27日）始まった「農政局フェア」です。岡山高島屋と中国四国農政局が