映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズ の制作の舞台裏を体験できる、ワーナーブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）は、2026年1月17日（土）から2026年3月15日（日）の期間限定で、ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮（ハウス）がテーマの祭典「ホグワーツ ハウスプライド」を開催。同イベント開催に合わせ、学生証の提示で「スタジ