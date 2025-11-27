＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ初日◇27日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞国内女子ツアーをけん引する黄金世代の始まりの2人が、初めて2サムで回った。同じ組になるのも国内ツアーでは2020年「アース・モンダミンカップ」最終日以来、実に5年ぶり。出場40人のエリートフィールドで、初日から2人1組の2サムとなる最終戦ゆえに実現した競演だった。【写真】勝みなみとニッコニコの畑岡奈紗と