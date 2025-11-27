＜カシオワールドオープン初日◇27日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞元プロ野球選手で“平成の怪物”こと松坂大輔が自身初となるレギュラーツアーに出場。初日は4バーディ・6ボギーの「74」をマークし、2オーバー・96位タイで滑り出した。【連続写真】 “平成の怪物”松坂大輔のドライバースイング一日を振り返ると「上出来です」と達成感にあふれた笑顔を見せた。10番のスタートホールでは“平成