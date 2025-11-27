医療機関「にしたんクリニック」を運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が27日、TikTokを更新。年末のラジオ番組に出演することを明らかにした。 番組スポンサーを務めるのは、八王子きぬた歯科・きぬた泰和院長で、首都高を走ると目にする多数の「きぬた歯科」の看板について、西村氏も「以前から関心があった」という。きぬた院長からのオファーに、西村氏は「もっともっと話がしたくて」出演を受けたと