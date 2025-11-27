◆三井ゴールデン・グラブ賞表彰式（27日、東京都内）ソフトバンクの牧原大成内野手（33）が15年目で初体験の受賞ラッシュに喜びをかみしめた。今季は125試合に出場し、打率3割4厘、5本塁打、49打点。初めて規定打席に到達し、初タイトルとなる首位打者に輝いた。26日はNPBアワーズで首位打者、初選出となったベストナインの表彰を受け、27日もパ・リーグの二塁手部門で初受賞した三井ゴールデン・グラブ賞の表彰式に出席