2027年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選に臨む日本代表が27日、あす28日の初戦・台湾戦に向けて試合会場のジーライオンアリーナ神戸で調整した。練習は最後の15分間のみ公開され、日本代表の選手たちが調整。渡辺雄太（千葉J）や富樫勇樹（千葉J）、富永啓生（レバンガ北海道）らが汗を流した。練習後に取材に応じ、昨夏のパリ五輪以来の復帰となり主将を託された渡辺雄は言葉に力を込めた。「絶対