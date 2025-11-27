日本ハムから国内フリーエージェント（FA）権を行使し巨人に入団した松本剛外野手（32）が27日、都内で入団会見に臨んだ。背番号は「9」で、2年総額2億5000万円（金額は推定）。オレンジ色のネクタイで会見に臨んだ松本は「非常に悩んだ部分はあったが、自分の中で悔しいシーズンが続いている中で一番最初に声を掛けていただいて、力になってほしいと阿部監督から直接言っていただいたことで、もう一度自分を鍛え直してチャレ