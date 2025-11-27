山形空港と庄内空港の滑走路の延長など機能の強化を検討する有識者会議が立ち上がり、27日、山形市で初会合が開かれました。会議では両空港の将来ビジョンを来年度中に取りまとめる予定です。山形空港と庄内空港は滑走路の長さがそれぞれ2000メートルで、中型機や大型機が多い海外からの直行便の就航に不利な状態が続いています。県は、両空港の滑走路を今より500メートル延長する方向で検討していますが、それに伴う