契約更改交渉を終えて記者会見する巨人の泉口＝27日、東京都内の球団事務所ベストナインに輝いた巨人の泉口友汰内野手が27日、東京都内の球団事務所で契約更改交渉し、3700万円増の年俸5900万円でサインした。2年目で遊撃のレギュラーを奪い、12球団で3人だけだった打率3割台をマーク。「3人しかいない中に入れたのは自信になるし、来年以降へつなげたい」と語った。甲斐拓也捕手は3億円でサイン。総額15億円の5年契約でソフト