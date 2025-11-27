ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、「昭和のゲーム」についてトークしました。いまの時代のゲームといえば、コンピューターを使ったリアルなゲームなどが思いうかびますが、昭和の時代はどうだったのでしょうか？大人気だったオセロ昭和40年代ごろまでは、将棋、トランプ、オセロ、大人だと花札な