ザ・クロマニヨンズが、2025年11月20日(木)神奈川県CLUB CITTA'にて、全国ツアー「ザ・クロマニヨンズ ツアー JAMBO JAPAN 2025-2026」の神奈川公演を開催。疾風怒濤のロックン・ロールを大炸裂させて、集まったオーディエンスと共に最高の瞬間を分かち合った。【画像】ザ・クロマニヨンズ、ライブ写真（全6枚）10月29日に発売された18枚目のオリジナル・アルバム『JAMBO JAPAN』を引っ提げて11月13日(木)の鹿児島県・鹿児島CAPARV