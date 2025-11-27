（資料）JR四国の8000系車両（特急しおかぜ、いしづち） JR四国は12月1日から「若者限定四国フリーきっぷ」を25歳以下に販売します。JR四国の全線の特急列車と普通列車の自由席に3日間乗車できます。ジェイアール四国の路線バス（土佐山田～美良布／松山～久万高原）にも乗車できます。値段は１万2000円です。利用期間は2025年12月10日から2026年１月12日です。2025年12月24日～2026年1月4