バンダイスピリッツは、ドラマ『ウイングマン』より「S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウイングマン デルタエンドセット」(22,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年11月28日16時より予約受付開始、2026年6月発送予定。ドラマ『ウイングマン』より、主人公「広野健太」の想いを具現化した「ウイングマン」の「ブラーンチ!」した赤と黄の姿が、組み立て式必殺技エフェクト「デプスゾ