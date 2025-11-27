バイオリニストの葉加瀬太郎が27日、自身のインスタグラムを更新し、ステージ上での驚きのトークを披露した。【動画】彼氏と交際5年の10歳が登場葉加瀬太郎がイスから転げ落ちる「葉加瀬太郎コンサートツアー2025神戸公演にいらしてくださった皆様ありがとうございました。バイオリンを弾こう！で勢いよく手をあげてくれた10歳の紗綺ちゃん。受け答えが見事で、僕は抱腹絶倒して椅子から転げ落ちるという、、、笑紗綺ちゃん