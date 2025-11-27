「モーニング娘。’２５」を卒業した生田衣梨奈の冬コーデが、ファンから絶賛されている。生田は２７日までに自身のインスタグラムで「もうクリスマスマーケット２回行った笑」と記すと、フードにファーのついた黒ダウン姿を披露。アップショットや、生足をちらりと見せた遠めのアングルのショットをアップした。この投稿にファンからは「可愛すぎる」「冬服えりぽんも可愛すぎて天才」「美脚…！！」「スタイルいいなぁ」「