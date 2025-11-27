◆第７０回京阪杯・Ｇ３（１１月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝１１月２７日、栗東トレセンアブキールベイ（牝３歳、栗東・坂口智康厩舎、父ファインニードル）が坂路で最終追い切りを行った。瞬発力を見せつけた。単走で５４秒６―１２秒３をマーク。最後まで自分のリズムを保ってしまい鋭く伸びた。坂口調教師は「動きは良かったです。精神面が良くなり、体も成長期」と充実ぶりに笑みを浮かべた。１