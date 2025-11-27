福岡県は27日、インフルエンザ警報を発表しました。昨シーズンより3週早い発表です。20歳未満が感染者の9割近くを占めています。 福岡県によりますと、23日までの1週間に県内の指定医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、前の週の1.5倍以上にあたる1医療機関あたり32.7人となりました。地区別では多い順に、北九州が41.85人、福岡が34.21人、筑後が23.00人、筑豊が15.78人です。インフルエンザの大きな流行