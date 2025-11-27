◆男子プロゴルフツアーカシオワールドオープン第１日（２７日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、元プロ野球選手でレギュラーツアー初参戦の松坂大輔は４バーディー、６ボギーの２オーバー７４で回り、１０８人中９６位で初日を終えた。「上出来です。１個バーディーは取りたいなと思っていたけど、まさか４つも取れるとは」と笑顔で振り返った。プライベートラウンドでの自己ベ