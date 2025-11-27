２２日、豫園商城で無形文化遺産を紹介する出演者。（上海＝新華社記者／劉穎）【新華社上海11月27日】中国上海の観光名所、豫園商城で現在、「2025豫園都市無形文化遺産シーズン」が開かれている。会場では無形文化遺産の展示やマーケット、体験イベントが行われ、国内外から訪れた人々に中国文化の魅力を伝えている。２２日、豫園商城で無形文化遺産の手工芸品を観光客に紹介する出演者。（上海＝新華社記者／劉穎）２２日、豫