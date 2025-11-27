米俳優ジョニー・デップが２７日、東京・高輪ゲートウェイＮＥＷｏＭａｎ「“＋Ｂａｓｅ０”」で自身のアート展「ＡＢｕｎｃｈｏｆＳｔｕｆｆ‐Ｔｏｋｙｏ」（来年５月６日まで）開幕を記念し、来日会見を行った。会見は、当初予定から約１時間１５分遅れでスタート。海外スターのイベントでは“あるある”の展開に、会場の報道陣からは「こうなると思ったよ〜」「さすがハリウッドスターだね」と笑いや、ため息