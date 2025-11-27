【2025秋ドラマ 注目美女の魅力と素顔】#11サーヤ（ラランド）は実は子役出身 その存在感は登場するだけで空気が変わるなえなの（「推しの殺人」／読売テレビ・日本テレビ系）◇◇◇タレントのSNSのフォロワー数から「人気がすごい」と判断する目安は、インスタグラムで50万人以上と見ていい。「Z世代のカリスマ」と呼ばれたインフルエンサーの中で、女優としても継続的に活躍している人は多くない（演技に関心