Prime Videoの配信バラエティ番組『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』(毎週金曜20:00最新話配信)の舞台裏映像とスチールカットが公開された。(左から)新山、小籔千豊芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成して「即興コント」の頂点を決める同番組。今回公開された映像では、第1ステージのお題である「取調室」での“まだ見たことのないパターン”のコントに挑む8組のコンビたちの姿が映し出されている。警