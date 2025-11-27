【山粼武司 これが俺の生きる道】#54【これが俺の生きる道】後輩の福留孝介から教わったプラス思考 弱音を吐かず、絶対に「できない」とも言わないリーグ優勝した1999年、この年から一軍内野守備走塁コーチに就任した高代延博さんとは、どうしてもウマが合わなかった。沖縄・春季キャンプでバントフォーメーションの練習中、星野仙一監督が姿を見せるや、エンジンが加速。少しでもチャージが遅れると執拗に怒鳴られた。