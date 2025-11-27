ことしの紅葉シーズンも最終盤を迎える中、知る人ぞ知る山形市の紅葉スポットでは、鮮やかな黄色に染まったイチョウを楽しむことができます。記者リポート「山形市緑町にある専称寺に来ています。境内には黄色のじゅうたんが広がっていて見事な大イチョウがそびえたっています」地区のシンボル的存在となっている山形市・専称寺にある大イチョウ。市の天然記念物に指定され、樹齢は400年を超えるとされ、高さはおよそ3