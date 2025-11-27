米国の俳優ジョニー・デップ（62）が27日、都内で没入型アート展「A Bunch of Stuff - Tokyo」記者会見に出席。8年半ぶりの来日となった。 登壇したジョニーは「ハロー」と集まった50人以上の報道陣、関係者に向けて右手を大きく挙げながらあいさつした。同展は、ジョニーのスタジオや作品の世界、プライベートな瞬間を再現する多数の作品や美術品を体験できる没入型の空間。第1回は米国・ニューヨークで開催。常に美しい芸術