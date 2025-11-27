欧州株３指数ともプラス圏推移引き続き米利下げ観測が下支え 東京時間17:54現在 英ＦＴＳＥ100 9695.39（+3.81+0.04%） 独ＤＡＸ23808.45（+82.23+0.35%） 仏ＣＡＣ40 8107.00（+10.57+0.13%） スイスＳＭＩ 12822.35（+0.11+0.00%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:54現在 ダウ平均先物DEC 25月限47517.00（+27.00+0.06%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25