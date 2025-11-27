会談に臨む4党の政調会長＝27日午後、国会自民、日本維新の会、立憲民主、公明の4党の政調会長は27日、国会内で会談し、中低所得者に税控除と給付を同時に実施する「給付付き税額控除」の制度設計を加速する方針で一致した。与党は、税と社会保障の一体改革に向け政府が設置する国民会議に議論を一本化したいと主張。一方、野党は否定的な見解を示し、食い違いが生じた。給付付き税額控除を巡り、自民の小林鷹之政調会長は会談