●『有吉の壁』でも気づかなかった芸人たちの“すごみ” Prime Videoで昨年配信され、オリジナルバラエティ番組視聴者数歴代1位(※Amazon MGM スタジオが日本で手掛けたバラエティ作品における配信後1カ月以内の国内視聴数)となったコンテンツの第2弾『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』が配信中だ。観客200人の投票で勝敗が決まる長時間の収録を、どのように設計・編集して届けているのか。総合演出の橋本和明氏が、