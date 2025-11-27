第54回三井ゴールデン・グラブ賞の表彰式が27日行われました。パ・リーグ遊撃手部門で初受賞した紅林弘太郎選手が喜びを語りました。守備のスペシャリストが選ばれるゴールデン・グラブ賞。初受賞の紅林選手は「ずっと源田さん今宮さんの時代だったんでこれから紅林の時代を作っていけるように頑張ります」とライバルの名前を述べました。前年度まで西武の源田壮亮選手が7年連続、その前はソフトバンクの今宮健太選手が5年連続と内