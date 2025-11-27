金曜日は発達する低気圧の影響で、北陸から北の日本海側では雨や雷雨となり、北日本では荒れた天気となるおそれがあります。また、金曜日は等圧線の間隔も狭く、全国的にも風が強まりそうです。黄砂も飛来してくるため、気をつけてください。【雨や風の予想】木曜日夜遅くから金曜日の明け方にかけては、山陰から北陸の日本海側を中心に雨雲が発達しやすく、雷雨となる所があるでしょう。金曜日の朝は、太平洋側からは雨雲が離れま