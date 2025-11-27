物語コーポレーションが全国で360店舗を展開する「焼肉きんぐ」は、2025年12月10日より「五大名物」と「裏名物」をリニューアルし、新たに「青唐焼肉」を加えたグランドメニューの販売を開始する。「五大名物」人気の「きんぐカルビ」や「炙りすき焼カルビ」はそのままに、極厚にカットした「超極厚ハラミ〜ガリバタ醤油〜」と、ドでかくカットした大きな肩ロースを和風だしを使ったねぎ塩ポン酢につけて食べられる「ドでか!!ロー