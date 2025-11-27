県内の最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットルあたり168円10銭で3週連続の値下がりとなりました。160円台となったのは約5か月ぶりで、政府による補助金の引き上げが価格に反映された形です。25日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり168円10銭で、前の週から2円40銭下がりました。値下がりは3週連続で、価格が160円台となったのは約5か月ぶりです。価格を調査している石油情