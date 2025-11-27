11月26日、国際バスケットボール連盟（FIBA）は、『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選』で注目すべき12人の若手選手を公開。日本からは瀬川琉久が選出された。 U18アジアカップ2024で日本をけん引した瀬川［写真］＝fiba.basketball 今後注目すべき次世代のスターたちの1人として紹介された瀬川。「今回のウィンドウで最終ロスターに残るかすらわからない」