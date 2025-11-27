（台北中央社）聴覚障害者の国際スポーツ大会、東京デフリンピックが26日、閉幕した。台湾勢のメダル成績は金1、銀6、銅6の計13個で、メダル総数では参加国・地域で14番目に多かった。金メダルはボウリングの女子団体が手にした。陸上や射撃、卓球、バドミントンでもメダルを獲得した。閉会式の旗手は、過去3大会で陸上男子十種競技のメダリストになり、今回はコーチとして参加した安慶隆さんが務めた。今年9月に発足した運動部（