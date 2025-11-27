今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米国が感謝祭の祝日となることから動意に乏しい展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５５円７０銭～１５６円５０銭。 米国は感謝祭の祝日で株式市場や債券市場が休場となることからドル円相場は方向感が出にくいだろう。このところ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）高官が相次いで追加利下げを支持する姿勢を示していることがドルの上値を抑える一方、日銀の野口旭