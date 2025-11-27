ブルージェイズは26日（日本時間27日）、パドレスからフリーエージェント（FA）となっていた先発右腕ディラン・シース投手の獲得に成功した。7年総額2億1000万ドル（約328億円）という大型契約だが、これがドジャースにとって追い風になるという。米メディア『Athlon Sports』が指摘した。 ■米メディアが指摘した2つの理由 今季のシースは32試合に先発して8勝12敗、防御率4.55。パドレスの