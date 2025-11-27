オリックスは27日、太田椋内野手（24）の来季背番号を「31」から「1」に変更することを発表した。太田は奈良・天理高から18年ドラフト1位でオリックスに入団。7年目の今季は113試合に出場して初めて規定打席に到達し、リーグ4位の打率・283、10本塁打52打点といずれもキャリアハイの成績を残した。太田は背番号変更に際し「うれしい気持ちと、しっかりやらないといけない気持ち。僕が付けたいと思って、こちらから言わせても