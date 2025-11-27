今日27日、気象庁はこの先の1か月予報を発表。12月に入ると同時に寒気の影響を受けやすくなる。1か月の気温は、西日本で平年より低く、沖縄・奄美と東日本、北日本は平年並み。特に、12月上旬は全国的に気温が平年より低く、急に低温傾向へ。突然の寒さや大雪に備えを。数値予報モデルによる予測結果今日27日(木)、気象庁はこの先の1か月予報を発表しました。1か月平均の海面気圧は、中国大陸からオホーツク海付近にかけて気圧が平