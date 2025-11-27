25日、閣議に臨む高市首相（中央）ら＝首相官邸政府が策定した経済対策の財源となる2025年度補正予算案の大枠が27日、判明した。一般会計の歳出（支出）は、物価高対応などの費用とその他の経費を合わせて18兆3034億円となる。高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げて経済成長を最優先しており、24年度（13兆9433億円）から大きく膨らんだ。税収増では費用を賄えず、11兆6960億円の国債を追加発行する。28日に閣議決定する