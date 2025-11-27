守備の名手をたたえる「三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が２７日、都内のホテルで開かれた。リーグ連覇と日本一を達成したソフトバンクからは外野手部門で周東佑京内野手（２９）、二塁手部門で牧原大成内野手（３３）が受賞。プロ１５年目で初の栄誉となった牧原大成内野手（３３）は「一番欲しかった賞なのでうれしい。やっと取れてよかった」と感慨深い様子でトロフィーを受け取った。勲章の証しとも言える黄金色のグロ