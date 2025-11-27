総合格闘家でUFCフライ級2位のブランドン・モレノ（メキシコ）が米専門メディア『MMAジャンキー』のインタビューに応じた。12月6日（日本時間7日）に米国・ラスベガスで開催の「UFC323」で対戦する同級5位の平良達郎については「彼はまだ少し若い」と“経験の差”に言及した。 ■「彼はとても若い。それが危険な面でもある」 同大会では王者アレッシャンドリ・パントージャ（ブラジル）と同級1位のジョシュア