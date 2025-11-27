【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeの7枚目のアルバム『STARRING』の発売を記念して開催する『King & Prince POP-UP STORE 2026 “STARRING”』の開催場所、日程が決定。東京・UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUほか、全国4ヵ所にて開催される。 ■キンプリ7枚目のアルバム『STARRING』の世界観を体感できるPOP-UPストア 【映画】をテーマにしたKing & Princeの7枚目のアルバム『STARRING』