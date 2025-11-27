来年9月に、愛知県で開幕するアジア・アジアパラ大会に向け、通り魔事件を想定した訓練が西尾市で行われました。 【写真を見る】来年のアジア大会に向け｢通り魔｣想定訓練 ボクシング会場の体育館で警察･消防が連携 負傷者をトリアージして搬送する手順など確認 愛知･西尾市 「アジア版オリンピック」とも言われるアジア大会・アジアパラ大会は、来年9月から10月にかけて愛知県で開催され、期間中は選手や観客など大勢の人