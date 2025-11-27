【28日（金）全国天気】ポイント：北日本は荒天、午後は吹雪く所も北陸も雷雨に注意関東以西は晴天西〜東日本は黄砂の飛来も28日（金）は、低気圧が発達しながら北海道の東へぬけ、北日本を中心に、西高東低の冬型の気圧配置となるでしょう。等圧線の混み合う北日本は西寄りの風が強く吹いて、北海道を中心に、暴風警報が発表されるかもしれません。また午後は寒気が流れ込むため、次第に雪に変わり、吹雪く所もありそうです